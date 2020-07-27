女網紅相約男子酒店玩性虐直播　驚動網民報警

一名女網紅昨日(26日)偕另一名女伴，帶同一名男子到疑是油麻地一間酒店大玩性虐遊戲，並有一名攝影師同行進行拍攝及網上直播，驚動警方到場調查，事件中未知是否有人被捕。

案發於昨日下午時分，女網紅「搣時潘」與一名年齡相若女子，帶同一名身材肥胖男子抵達一間酒店，與該名男子玩「SM」性虐遊戲，期間一邊拍攝及進行網上直播。片中可見，3名「男女主角」入房後不久，不斷聊天，兩名女子鼓勵男子除衫，其後各自脫去外衣，兩女露出性感衣着，男子則脫去上衣。

潘隨後手執皮帶作勢「鞭打」男子，又將一隻高踭鞋遞給他着其舔鞋底，男子一度猶豫‧並表示「好污糟，唔衞生」，其後在兩女鼓勵下，終舔向高踭鞋底，他繼而衝入洗水間潄口。未幾，潘用皮帶鞭打男子手掌多下，及後，當男子將短褲褪至小腿位置後，潘再揮動皮帶鞭打其大腿數下。

其後，根據另一段網片片段可見，疑警方接獲觀看直播網民報案，多名警員到場調查，惟當警員進入房間後，涉事男子已離開酒店房，警員着兩名涉事女子再嘗試致電該男子，惟最終男子未再現身。警員又向兩名女子查問有否其他聯絡男事主方法，兩女表示暫無其他聯絡方法。

警員聞言隨即向潘解釋，如可聯絡到男事主，將會向他詳細了解事發經過，如證實無刑事成分，不足以對她作出起訴的話，潘可獲無條件放行，但如未能尋獲男事主，警方將會將潘拘捕帶署作進一步查問，片段亦於此完結，未知潘是否已被警方拘捕扣查。東網正就事件向警方查詢，暫未獲回覆。