中二功課題目美化立會拉布　教局要求校方跟進

反對派在議會內為反對而「拉布」或有激烈抗爭行為，不惜阻礙民生議題獲得通過，只苦了普羅大眾。有中學教師在學生功課題目以此取材時，卻美化「拉布」。題目要求學生指出「拉布」的好處，其中一個「正確答案」，是指「有助少數派議員的立場得以彰顯，可以阻隢不得民心的議案通過」，有誤導學生之嫌。教育局就事件回覆時指，要求學校跟進，及注意資料的準確性；校方則表示是誤會，會作出檢討。

捲入事件的是位於大埔區的香港教師會李興貴中學，一份屬於該校在二至月五月停課期間，中二年級的「生活與社會科」網上功課。當中一個佔六分的題目，問及立法會內進行激烈抗爭行為或「拉布」有何好處，提供四個答案選擇。

首三個答案均屬正確，包括「讓民眾有更多的時間去暸解議員爭論的事件」、「讓民眾暸解議會運作，明白立法會功能組別的弊端」以及「有助少數派議員的立場得以彰顯，可以阻隢不得民心的議案通過。」至於第四個答案「妨礙施政，癱瘓政府運作」，則屬不正確。

隨後校方向本報證實該題目是該校的功課，而出題的教師則指，內容是出自齡記出版有限公司的《新世紀生活與社會》教科書。

齡記回覆時表示，由此題目的字眼推斷，可能取材自該出版社供教師參考的教師用書，其中有單元讓學生認識香港社會政治體系，在該單元的「教師補充資料」中，有陳述社會上對「拉布」持正方和反方意見的立場，亦有指出輿論對「激進的言語或行為」的不同意見，目的是讓教師能夠引導學生作多角度思考，最終作出合情、合理、合法的判斷及選擇。

資料的正文亦指出，不同人士對部分議員及一些社會人士「可能會說出或做出一些激進的言語或行為，甚至作出謾罵乃至身體碰撞」的看法。不過有關資料當中，並沒有出現題目所用到的「抗爭行為」、「有甚麼好處」這類偏向肯定及正面的字眼。齡記並強調課本正文及「教師補充資料」，均沒有傾向某一觀點，亦沒有偏頗的情況；並非如該題目般僅取用了一些傾向性的問法。

教育局回覆本報時表示，得悉事件後已即時聯絡學校要求作出跟進。局方重申，教師須審慎選取及使用合適的教學材料，包括注意資料的準確性。此外，學校管理層亦有責任監察，以確保所選用的教材符合課程宗旨和目標，避免任何失實資料誤導學生，局方會繼續嚴肅跟進事件。該校校長李永鴻回應指，會就事件檢討，避免再引起誤會。

其實上述功課另一題要求考生指出政黨向政府表達意見的「正確描述」，其中一個答案是「製造炸彈，要脅政府」；李永鴻指屬手民之誤，是要求考生選出「不正確描述」，發現後已更改有關題目，及通知學生。