何志平專欄：時馳歲去

上周開張大吉，開宗明義的應了節氣，選了時代空間，又定了角色位置。點了題，寫了「天」與「地」。今周說「時」，「人」和「事」，細訴心情和感觸。

上周接受了訪問，侃侃而談，快要結束時帶出了未來路向的問題。當時因為時間緊迫，沒有展開討論，只引用了諸葛亮的《戒子書》裏的一句話：「年與時馳，意與歲去」，並改了跟着的兩句：「未成」枯落，「不守」窮廬。

諸葛先生臨終前給兒子諸葛瞻的家書，言簡意賅，短短的八十六個字，字裏行間，不但把為父愛子之情，深切表達，其中亦把先生的治世理念、修身精神、品德志向，三言兩語便表露無遺。學者們都以這篇文章為儒家思想和修養的代表作，先生不但把這高境界的養性之道文學化，更兼節儉簡約的道家本色。

年輕時讀這文章，愛上了寧靜致遠，才學勵精。至於甚麼澹泊明志，留着以後再說，而錯過了這文的最後，亦是最能引發無窮深思的幾句話：就是「年與時馳，意與歲去」，勸我們要惜時，珍惜時光，把握當下。

「年與時馳」，歲月不饒人，時光不再返。要惜時，就要知時，知道體會到現在的一刻的寶貴難得，眼下當前的一切人和事，都是有他們出現存在的原因和價值，眨眼即逝。我們要把握時光，珍惜眼前人。

青蓮居士於酒後摘下名句：「夫天地者，萬物之逆旅，光陰者，百代之過客」。充滿着感嘆與無奈，真的是來去匆匆，浮生若夢，人世幾何！看似消極的感懷，濃得化不開的浪漫，背後卻蘊藏着一個千古之謎：天地蒼蒼，何處是吾家？山水茫茫，哪裏是歸巢？心之所屬，氣之所息，是為真正及最後安身立命之所。也就是東坡居士說的：「此心安處是吾鄉」！

回顧過去的日子，特別是剛過去的幾年，醒裏夢裏也弄不清楚。人呢？心呢？找到了嗎？

回到中土來，放眼世界，細看這個我長大的地方，問問你我他，找到我們的心沒有？找到了「家」沒有？

當我們還是東奔西跑，你碰我撞的，為着眼前的一點兒利益名祿，堅持着一些兒的理想執着，而拚個你死我活。花掉了心思時光，虛度了青春年華。無數眾生，叩問人間，往往到頭虛老。勞碌打滾，飄沓追求，不能識破源流，見不了龍王三寶。

「意與歲去」，意志的必然，固執的我見，也隨歲月的消逝，而被磨掉了龍牙鳳齒。人圓滑了，火氣淡下來了，肚子裏的牢騷也少了。人豁達了，沒有放不下的堅持，失掉了衝鋒陷陣的幹勁，也沒有甚麼忍受不了的人和事，一切隨緣而來，跟風而去。物來則應，過去不留。如此的境界，消磨了大半人生，回過頭來，唏噓不已。

時馳歲去，是斷不了的洪流。這不是消極的訓言，也不是「將復何及」的警惕。諸葛先生這話背後的密咒是叫兒子要知天命，看好天的大勢，執善而行！先生的道家本色，回應了「陰符經」的起章句：「觀天之道，執天之行，盡矣！」

順天而行。

這，就是我們的方向。