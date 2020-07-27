防疫政策滯後　助長社區爆發

「病毒唔等人」，是本港爆發新冠肺炎疫情以來，專家一直掛在口邊的忠告，奈何港府的防疫政策一直滯後，永遠爆疫至一發不可收拾時才「臨急抱佛腳」補鑊，惜已無法力挽狂瀾，導致第三波疫情至今仍未見頂。本報歸納今波疫情下港府防疫漏洞五宗罪，包括一直不願收緊豁免檢疫人士的安排，以及社區檢測量嚴重不足等，助長疫情愈發失控。

第三波疫情由本月五日起發生，社區突然確診多宗源頭不明本地個案，患者潛伏期間沒外遊，多名專家推斷源頭很可能是來自豁免檢疫人士，因他們毋須病毒檢測便可入境，來港後亦不用隔離十四日，豁免檢疫人士多達三十三類，二月起至今錄得逾二十九萬此類人士入境。當中來自海外的獲豁免檢疫船員陸續確診，後知後覺的港府遲至昨日才宣布收緊豁免檢疫人士安排。

第二宗罪是社區檢測量嚴重不足，專家早要求港府提高社區檢測量至每日七千五百個，以杜絕社區隱形傳播鏈，但當局當「耳邊風」，至本月十三日才宣布分批為高危群組大規模病毒檢測。第三宗罪是檢疫中心及公院病床超負荷，啟用竹篙灣檢疫中心及鯉魚門公園度假村作為社區隔離設施，仍不敷應用，近日逾百名確診者須在家等候入院，部分人甚至等近一周。

第四宗罪是一直無強制全民戴口罩，港府拒將口罩令擴至所有公眾地方，日前僅願限室內公眾地方、公共交通總站和轉乘處戴口罩。至於第五宗罪是太遲收緊食肆禁令，且只限「晚六朝五」禁堂食，但仍有大量確診者在潛伏期間光顧多間餐廳，引爆多個餐廳群組感染。