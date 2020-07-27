東方日報A1：港府5宗罪　第三波疫禍超半年總和

本港新冠肺炎確診累計二千六百三十四宗，第三波爆疫愈爆愈烈，今波確診宗數昨已超越第一、二波疫情總和，錄得一千三百七十五宗，造成嚴重爆疫，不少批評政府在第三波疫症犯上五宗罪，包括堂食令欠全面、口罩令唔湯唔水、社區檢測數目少、治療病床不足及豁免檢疫有漏洞。多位專家歸咎爆發源頭很大機會是獲豁免檢疫人士，近日多宗抵港船員中招便是鐵證。港府昨終於跪低宣布周三起，暫停船員來港換班，所有經機場入境的豁免檢疫人士都要做病毒檢測。專家批評港府每項補鑊都姍姍來遲，來港卸貨的船員仍可在港換班，漏洞「補啲唔補啲」，防疫缺口仍未完全堵塞。

本港第三波疫情一發不可收拾，港府防疫滯後是元兇，包括一直不願收緊獲豁免檢疫人士安排、社區檢測量嚴重不足、檢疫中心及公立醫院病床超負荷，逾百確診者無得入院、無強制全民戴口罩及太遲收緊食肆禁令所致，成為防疫漏洞「五宗罪」。港府補鑊措施永遠「慢十拍」，當中收緊豁免檢疫人士安排更是後知後覺，遲近一個月才補漏。

港府規定本周三起，暫停所有客船及所有沒在港卸貨貨船的船員來港換班，直至本地疫情受控，即使來港卸貨換班船員亦不能登岸，直至獲安排交通工具直接前往機場登機離開；乘飛機入境的換班船員，抵港前要有四十八小時有效無染疫證明，有關船員在抵港後須立刻直接登船，不可在市區停留。船公司或代理如未能滿足上述條件，將被拒絕來港進行船員換班。

港府同時收緊所有經機場入境的豁免檢疫人士措施，包括機組人員在內，所有人入境前，均必須於入境前取得四十八小時有效的無染疫證明，否則來港後必須在機場留下深喉唾液樣本進行檢測，並在採集中心等候檢測結果。其中航空公司須為機組人員提供「點對點」交通安排，禁止機組人員使用同時會服務公眾的交通工具，來往機場和其下榻地方。

另外，昨日在大角咀船員登岸的碼頭所見，多名船員登岸後隨即走進社群，一批船員到深水埗區逛街，短短四十分鐘，游走區內電腦廣場、電器店、金舖及便利店，令人質疑若當中有人感染肺炎，四處走隨時引發社區大爆發。

行政會議成員林正財表示，新措施仍有漏洞須堵塞，建議要求船員在本港等候檢測結果呈陰性才可離開，檢疫期間亦要戴手帶。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，新措施下，來港卸貨的船員仍可在港換班，憂慮該措施會被濫用，「你卸得一件貨，就可成架船換班」，要求港府收緊條件，規定必須是重要及大量貨物的貨船，才可來港進行換班，修補這大漏洞。梁又批評新措施沒有罰則，認為應有刑事或民事檢控才收阻嚇作用。

另外，理工大學研究發現，第三波疫情病者的病毒均帶有D614G基因變異，近期多個大型群組帶有該類型的病毒，故相信第三波疫情很大機會源自包括船員的豁免檢疫人士。

理大取得這波疫情廿六名病人的樣本，發現全部病毒樣本均有D614G基因突變，很可能是哈薩克、菲律賓主流的病毒D614G基因突變者來港後，再轉變成相對穩定的基因排序，其後極速在香港散播。

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