東方民調：擠牙膏式收緊措施　難遏疫情

新冠肺炎感染人數突破沙士，預期確診數字仍會大幅上升，港府半年間實施的防疫措施未能力挽狂瀾，導致香港經歷十七年前的沙士陰霾後，再一次遭受疫症肆虐。有學者批評港府防疫無能，沒有吸取沙士血的教訓，香港防疫管制如同無掩雞籠，後知後覺做得太遲，擠牙膏式收緊措施根本無法遏止疫情。

港府防疫後知後覺，二月初因採購口罩不成功，曾發表驚人口罩論，要求官員不可戴口罩，揚言即使戴了口罩亦要除下。時移世易，香港遭病毒全面攻陷，港府終自打嘴巴，推行強制戴口罩措施，繼本月十五日起規定乘搭公共交通要戴口罩，廿三日更擴至室內公共地方、巴士總站及轉乘處，措施維持至八月五日。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超批評港府防疫永遠慢幾拍，直言疫情「爆到七彩」，強制戴口罩只屬輔助措施，但港府仍然「做啲唔做啲」，室外地方只規定巴士總站及轉乘處要戴口罩，但一般巴士站亦多人聚集，難以理解其涵蓋範圍的準則，並質疑口罩令執法寬鬆。

第三波疫情爆發後，已將公立醫院幾近拖垮。用作接收確診者的負壓病床佔用率非常緊張，更有逾百確診病人未能即時入院，部分人甚至在家等候三至四日；醫院管理局需啟用鯉魚門度假村接收康復中的病人，加快病床流轉。港府亦要改建亞洲國際博覽館作為社區隔離措施，有傳染病專家批評港府無未雨綢繆及早興建方艙醫院，今次疫情來勢洶洶，隔離措施短期內很快飽和。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強轟港府處事無能，無吸取沙士教訓，檢疫中心措施不足，隔離病房臨近爆滿，均沒有未雨綢繆。他又說，香港防疫措施形同無掩雞籠，允許部分入境人士豁免檢疫，讓病毒帶入社區，港府擴大口罩令適用範圍的決定亦做得太遲。