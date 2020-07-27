東方民調：措施滯後失時機　醫療系統恐崩潰

香港新冠肺炎確診個案有上升趨勢，而公營醫療系統壓力爆煲，負壓病房將近爆滿，港府多次收緊防疫措施，包括口罩令擴至室內公共地方及車站轉乘站，惟室外仍不受限制。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府抗疫措施一直滯後，沒有未雨綢繆，亦錯失抗疫時機，新口罩令措施更加「半桶水」，防疫又留缺口，受訪者擔心香港疫情到臨界點，醫療系統恐崩潰。

新冠肺炎疫情嚴重失控，香港全面失守，港府再推出加強版的口罩令，除了公共交通工具外，擴至所有室內公眾地方、巴士總站及轉乘處亦要戴口罩，為期十四日。但專家批評不一併涵蓋所有巴士站，永遠留有防疫缺口。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百八十三名十八歲或以上市民，結果顯示，口罩令由車船擴大範圍至室內公共場所，室外不受限制，六成受訪者認為，應強制全民戴口罩；兩成二斥措施半桶水，「唔湯唔水」。

其他國家早已實施口罩令，對於港府斬件式防疫措施，三成六受訪者批評港府太遲，不足以控制疫情惡化；兩成九斥慢幾拍，補漏遲；兩成五批評力度不足，軟弱無力。

公私營檢測服務負荷激增，衞生防護中心更發生調亂檢測樣本事故，三成四受訪者憂香港疫情到臨界點；三成一擔心形成惡性循環，事故恐再發生；兩成六擔心造成播疫危機。

公立醫院負壓病房使用率快將爆滿，甚至有確診者未能即時入院，五成受訪者擔心，醫療體系恐崩潰；兩成六批評抗疫設施準備差；兩成形容是十個煲七個蓋。

隨着交還駿洋邨，檢疫單位供應相對緊張，防疫設施又面臨檢疫單位數量不足。竹篙灣檢疫中心有八百個檢疫單位投入使用，預計九月底再多七百個單位。港府將於竹篙灣預留作迪士尼樂園二期的用地上，再增建檢疫單位，惟預計今年底才落成。對於檢疫設施仍在趕工，四成一受訪者批評港府抗疫措施滯後，無未雨綢繆；三成六擔心供不應求，確診者等入院增風險；一成五批評擴建設施速度緩慢。

香港新冠肺炎個案累計宗數超越沙士，四成三受訪者批評港府處事無能，抗疫不力；三成一質疑港府輕敵，抗疫錯失時機；一成五轟港府無視血的教訓。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府無能，抗疫措施慢幾怕，愈補愈漏，永遠留有缺口影響成效，受訪者擔心疫情失控，港府無法應對。