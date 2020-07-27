探射燈：5G數據卡作家居上網　月費達700港元

市區住戶可購買路由器再透過4G或5G電話數據卡上網，惟所費不菲。

在資訊發達的年代，固網上網不是唯一的選擇。現時本港已開通5G網絡，並覆蓋大部分市區，惟相關方法用作家居上網卻所費不菲，有專家預期用5G數據卡作家居上網，月費可高達700港元。

有唐樓住戶對固網的龜速上網忍無可忍下轉用4G數據卡上網，就連通訊辦亦指市區住戶一般也可以選擇由流動網絡營辦商提供的高速無線寬頻服務，部分速度甚至可媲美固網寬頻服務。如今本港大部分地區都覆蓋5G，上網速度有望進一步提升。

不過，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，家居可購買5G數據卡，再加1個5G 路由器用作分享數據，但由於5G仍未普及，器材及數據卡月費相對較高，例如路由器要1000港元以上，5G亦極少無限數據的月費計劃，以家居上網用量計算，1個每月大約300GB的計劃，月費已接近700港元，雖然下載速度可達每秒20至700百兆比特，惟往後若有更多人使用，數據就會被攤分。

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