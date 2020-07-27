探射燈：大埔逾70%村屋未鋪光纖　

政府在2018年7月獲立法會財務委員會通過約7.7億港元撥款，推行資助計劃鼓勵固網商擴展光纖網絡至偏遠鄉村。經過2次招標後，通訊辦已全數批出6個投標項目。有地區人士指，大埔一帶村屋仍有逾70%未有光纖，收費亦偏高。

大埔區議員蘇達良指，現時大埔汀角路一帶光纖工程已獲兩家電訊商投得，工程大致分為3大階段進行，首先基本接通主幹線，第二階段是接駁到村口，第三階段則拉線入村並鋪到村民住戶。他估計現時仍有70%至80%村民無法享用光纖上網，只有近村口的村屋有鋪光纖，而收費亦較市區的相同服務為高。他期望工程完成後，上網月費有望下調。

通訊辦發言人指，獲選的固網商已開始就工程申請各項法定許可，以進行包括掘路、鋪設光纖網絡及建設海底光纖電纜等工程。新建的光纖網絡預期將於2021年起分階段拓展至有關鄉村。

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