探射燈：光纖遲遲未入屋　唐樓單幢樓上網龜速

香港已達開通5G高速網絡時代，惟仍有大批居住市區舊樓的居民每日忍受慢速上網服務。

踏進5G年代，政府銳意打造香港成智慧城市，近年亦資助偏遠鄉郊地區鋪設光纖，惟部分市區住戶卻仍忍受着比郊區更慢的網速。多區單幢樓及唐樓仍以電話線上網，疫情期間，有小學生直言因網速慢追不上學習進度，資訊科技從業員指在家工作困難。專家指新加坡的光纖滲透全面，又規定電訊商必須鋪線到家，通訊辦多年來卻以商業理由無意協調，議員批評政府空口說白話，有違智慧城市理念。

居於紅磡曲街一劏房的小三學生嘉嘉，家中上網月費逾200港元，慨嘆停課期間需視像連線上課，網速卻又慢又易斷線，更新不了答案，有時填好答案也無法提交。東網記者日前測試發現，其電腦下載速度為每秒5.1兆比特，上載不足1兆比特，相對光纖入屋可達每秒100兆比特的網速，簡直差天共地。

九龍城區區議員林德成指，區內大部分單幢樓及唐樓均無光纖入屋，網速低直接影響學生學習進度，尤其是疫情期間，有家長反映常斷線，老師視像授課變慢動作，對學生造成障礙。

本港5G網絡啟動初期，主要覆蓋香港心臟地區，包括尖沙咀、中環、銅鑼灣及旺角等鬧市，香港國際機場及大部分大型商場亦有5G網絡，而近期有電訊商的市區戶外面積覆蓋率已達90%。

根據通訊辦資料，現時全港約84%的住宅單位（約240萬個）享有光纖網絡的覆蓋；但並非戶戶都有光纖鋪入屋。居於油麻地廟街1幢唐樓的Max（化名），同樣忍受龜速上網多年，近年轉用4G電話數據卡上網，每月月費300港元，並花逾2000港元買路由器。油尖旺區區議員何富榮亦坦言，區內大部分舊樓單位未有光纖上網，即使主要街道鋪設光纖網絡，卻疑因利潤未鋪上樓。

西營盤第三街居民陳先生（化名）表示，選購上網服務時才得悉該大廈沒有鋪光纖，令從事資訊科技工作的他造成打擊。中西區區議員何致宏亦指，他居住的高街單幢樓亦與電訊商周旋多年，至近期才落實會鋪光纖入屋。

議員柯創盛批評，政府自詡香港為智慧城市，但時至今日仍有市區樓宇無光纖入屋，有點「講就天下無敵，做就有心無力」之感，促當局檢視政策主動協調，同時電訊商也應盡社會責任，盡量為有需要居民加快安裝。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，政府可借鏡新加坡，規定電訊商必須拉線到屋，然後提供相應資助，否則電訊商及法團均無意欲去推動，變相令舊樓住戶成「光纖遺孤」。

通訊辦由2017年至今年6月，接獲近250宗有關家居寬頻網絡服務質素投訴。發言人稱部分國家推出不同形式的資助計劃以擴展當地的光纖網絡覆蓋，均基於各自環境因素和政策考慮，難作比較。

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