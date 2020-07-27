遲起跑不一定會輸　25歲夜中狀元文憑試考獲27分佳績

中學文憑試已於上周三(22日)放榜，狀元全部來自傳統名校，但今年亦誕生一名不一樣的「夜中狀元」。就讀港專成人教育中心的廖俊傑最佳5科成續考獲27分，其中3科均考獲5*，是該校近年成績最好的學生，現年25歲的他，起跑雖比其他考生略遲，但憑着努力，一邊工作，一邊修讀夜校課程，最終考獲佳績。

廖俊傑因校園生活不愉快，中三輟學，在社會打滾7年後，明白到高學歷才能有更好的發展，3年前開始修讀夜校課程。因自知年紀較一般考生年長，記憶力亦較差，決定犧牲課餘休息及娛樂時間，每天溫習至少4至5小時，最終在中文、數學及生物科均考獲5*、英文科考獲第5級、通識教育及化學科則考獲第4級。

被問到讀書心得，他表示，為了肯定自己明白所有內容，不會照抄老師在堂上寫的筆記，反而會先消化內容，溫習後再做自己的筆記。從小喜歡觀看國家地理雜誌頻道，廖俊傑因此對生物特別感興趣，在港專時特意選修生物科，放榜後亦決定報讀醫療相關的學位課程。

另一位同樣取得不俗成績的是黎俊傑，他現年30多歲，從事鋼琴調音工作，他取得18分，雖然成績較預期差，仍能一圓大學夢。他在港專修讀夜校課程時，選擇經濟作為選修科，讀書的過程讓他下定決心，繼續鑽研經濟學。

港專表示，報讀夜間中學課程的學生大多要兼顧學業和工作，而且放下書包多年，對初中基礎知識的印象模糊，為此，該校向教育局申請學生活動資源，於週末及公眾假期舉行英、數及各選修科的補習班，透過增加學習時數及操練試題，加強學生各科的訓練、鞏固根基。