網民熱話：懶理「口罩令」？　自私男東鐵車廂歎薯條

「口罩令」已生效一段時間，竟有人無視禁令？近日網上流傳照片，正當人人戴上口罩求自保，一名男子竟冒着「播毒」風險，除罩在東鐵車廂內「開餐」，有網民質疑「係肚餓定自私？」

事發在上周五（24日）晚上9時許，從網民Step Hen Hung在Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」上載的照片所見，一名沒有戴口罩的中年男士坐在車廂，膝頭位置放着一個啡色紙袋。該名男士仰着頭，拿着外賣飯盒享用食物，食相非常滋味。目擊網民在貼文補充，當時這名男子正在食薯條。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》（第599I章），任何人乘搭公共交通工具時，都必須佩戴口罩，以保障司機和乘客安全，如乘客沒有佩戴口罩，司機可拒絕乘客上車，違規者最高罰款5000港元。除此之外，根據《香港鐵路附例》第27條，乘客不得在已付車費區域內進食，否則可被處罰為2000港元。

網民批評這名男子行為「自私」，形容他「玩命」，甚至有人建議「通知車長」及報警。有人則揶揄說，薯條要「趁熱食」，「涷咗唔好食」。

網民有話說

黃水位：薯條梗係趁熱食啦

Ricky Leung：係厭世呀

吳昆仁：無得堂食咪咁囉！禁埋早午餐仲多呀

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