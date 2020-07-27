22門診各派110個病毒檢測瓶　排隊人數眾多未開門已截龍

香港新冠肺炎第三波疫情愈爆愈烈，各區都出現確診病例，政府今日(27日)開始在22間門診每日各派發110個深喉唾液樣本瓶作病毒檢測，暫定措施為期4星期，市民需在3個工作天內把樣本交回指定的門診地點。多間門診今晨6、7時已大排長龍，更有排頭位市民早於凌晨2時多開始排隊。

其中在新蒲崗的栢立基普通科門診診所，約百名市民於門外等候，有市民批評派發的樣本瓶太少，住在「疫情重災區」慈雲山的劉先生與家人清晨5時便排隊等候，他指區內疫情嚴峻，又認為政府把關不力，令香港出現第三波疫情，指摘政府的防疫措施太遲。家住黃大仙下村的吳先生，稱由於工作地點有人確診，擔心自己不幸中招，惟排隊人數眾多最終未能領取樣本瓶，他批評每日只派110個樣本瓶是不足夠，認為最少有500個。

至於沙田第一城附近的圓洲角診所外，今晨約7時15分已出現人龍，保安員更在龍尾表示今日已滿額；排頭位的林女士住在石門，一家四口今早凌晨2時多步行約15分鐘到診所開始排隊，她指因為現時疫情嚴重，自己和家人均擔心染病，所以特意提早來排隊。

市民李小姐則表示，因為跟媽媽居於疫廈而前來領取樣本樽，批評政府現時才在門診派樣本包是太遲，又指私營醫療機構檢測較貴，期望措施可在4星期後繼續，惠及更多市民。任餅店店員的徐小姐指，因為所住大廈有確診個案，公司要她停工在家隔離，她表示取包後會即時使用，以便盡快證實無染疫再上班。

而西灣河普通科門診診所和九龍灣健康中心普通科門診診所，同樣在派發前額滿需要截龍，在西灣河排隊的陳先生指早上6時到，因為近日身體不適、有感冒症狀，怕自己染疫，所以來領取樣本包做檢測。