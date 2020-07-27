轟港府防疫滯後令病毒滲透　專家促再收緊禁聚令

香港第三波新冠肺炎疫情一發不可收拾，外界一直批評港府防疫滯後才是元兇。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早(27日)在電台節目表示，本港疫情仍處於上升軌道，目前在個案追蹤、隔離和安排確診病人入院等工作仍然滯後，情況令人擔憂；政府專家顧問之一的中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，5月中安老院舍放寬探訪安排，可能令部分探訪者或職員將病毒帶入院舍，導致病毒滲透社區。

梁子超表示，擔心未來一、兩星期疫情仍未受控，安老院、工作場所以至整個社區的疫情會進一步失控，他呼籲市民盡量留在家，同時應讓更多人在家工作。對於政府周三(29日)起暫停所有客船和非裝卸貨船的船員換班，他批評措施來得太遲，但仍必須要做，亦要做好監察和追究違規責任。而有傳政府可能進一步收緊防疫措施，包括禁止午市堂食，梁同意有關安排，前提是可能有更多人在家工作，餐廳需加強外賣供應。他又認為，政府要考慮限制進入超市及街市的人數，減少人群聚集，亦有需要強制戶外都要戴口罩。

許樹昌認為，現時病毒已在社區滲透，希望政府安排安老院舍職員及院友盡快檢測病毒，於院舍工作的人員亦應盡量避免去高危地方。他指出，暫停船員換班能減低社區散播病毒風險，但如果船員乘飛機抵港等候船隻到港換班，中間有一兩天留在香港，就可能有傳播風險。