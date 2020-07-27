何栢良建議加辣強制戶外戴口罩　違者直接票控

何栢良建議強制戶外戴口罩，直接票控無戴口罩或佩戴不當的市民。

香港新冠肺炎疫情嚴峻，昨日(26日)新增128宗確診個案，而單計第三波爆發已達1375宗，超越前兩波疫情的總和數量。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(27)在電台節目表示，現階段是適當時機為防疫措施「加辣」，指政府早前收緊防疫措施後，新增確診個案持續創新高，有需要再加強措施，包括強制戶外戴口罩，亦要加強巡查及執法，直接票控無戴口罩或佩戴不當的市民，又建議全面禁止食肆堂食，全港街市亦需要大清洗，但暫時未需要推行「禁足令」。

有消息指，政府將為慈雲山慈正邨居民進行全民免費檢測，何指檢測一定要有優先次序，建議讓高危人士例如有病徵和緊密接觸者先檢測，「全邨檢測」一定排在較後位置。他又稱餐飲場所和街市有感染群組，認為政府若採取嚴厲措施，要求市民在這些地方佩戴口罩，成效可能更加大。

至於有確診病人要相隔幾日才獲安排送院治療，何栢良認為情況不理想，指及早安排病人入院可盡早進行抗病毒治療，效果較好，但理解醫療資源不足，勉勵香港人要沉着迎戰，做好自身防疫，疫情才能控制。

另外，對於政府將於本周三(27日)起暫停客船和非裝卸貨船的船員換班，何認為收緊船員到港的換班限制做法正確，他指出新一波疫情與海外入境豁免人士，特別是海員有一定關係，6月尾有離港船員到寧波後確診，已經是重大警號，但目前到港的貨船船員仍可以換班，有機會造成防疫漏洞，必須加強規管。

香港海員工會主席張世添表示，新措施下船公司需要為船員安排點對點交通，可能增加成本，但考慮到社區安全，業界不會反對。但他認為，船員等候上船或上飛機期間於社區走動是正常不過，停留時間不會太長，認為放寬海員檢疫，只是導致第三波疫情的其中一個因素，社區大型聚集同樣有傳播風險。

張解釋指，早前疫情有所放緩，加上有眾多船員滯留船上，若不放寬船員換班安排，會對其身心造成很大影響，而部分持續休假的船員不能上船工作，家庭經濟亦會有問題。