倘午市晚市禁堂食　飲食業界料生意額大跌50億元

全港食肆自本月15日起，晚6朝5禁止堂食，只准外賣。惟新冠肺炎疫情持續，據報政府有意進一步收緊措施，禁止午市堂食。灣仔有食肆已率先表明全日只提供外賣，不設堂食。有食肆負責人明言，生意勢必受影響，有餐飲業界人士預計，若食肆被禁止午市及晚市堂食，飲食界本月的生意額料大跌40至50億港元，逾5000間食肆恐面臨倒閉危機，促請政府推出即時現金支援。

灣仔一間茶餐廳的負責人余先生表示，生意必定受措施影響，因食客人數大減，「維持不到成本、承受不到租金」，只能依靠手上資金支撐生意及支付員工工資，未來或要求員工放無薪假，以減少開支。他又指，餐廳依靠附近辦公室的打工仔生意，他們的用膳時間只有1小時，人手所限，即使能接到外賣訂單，亦未能趕及送餐。麵店職員劉女士大嘆「香港好慘」，因現時食客人數已大減，店內非常冷清，擔心進一步禁止堂食會令飯碗不保。

於沙田經營茶餐廳的老闆陳先生形容，若實施全日禁食令，「會好大件事」，因現時禁止晚市堂食，生意已難以經營，若全日禁止堂食，只能全日作外賣生意，或需要安排員工輪流上班，對員工生計及餐廳大受影響，冀政府可有補貼措施「幫吓手」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和向東網表示，若禁止午市堂食本周起實施，連同禁止晚市堂食，預計業界生意額在7月大跌40至50億港元。隨之而來的更是倒閉潮，黃指，受疫情及措施影響，估計現時業界有逾5000間食肆已暫時停業或每日提早關門，佔全港食肆約30%，坦言擔心禁止午市堂食的措施會令該批食肆結業，形容情況「好危險」。

他認為，防疫抗疫基金仍有約80億港元可動用，港府應即時為業界提供現金援助，「否則如何捱下去？」又認為政府應在措施實施前，確保市場不會混亂，例如不會出現市民搶購食物的情況。