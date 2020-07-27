政府為慈正邨「全民檢測」　街坊批措施來得太遲

本港確診個案連日破百，當中黃大仙及慈雲山為重災區，政府指將會為慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶安排免費檢測，為政府首次為疫區安排全民檢測，有關統籌將由民政事務總署全面負責。有慈正邨住戶批評政府太遲才為全邨安排檢測。

本港出現多個爆發群組，當中慈雲山區內出現多宗確診個案。政府表示，考慮到慈雲山區內有較多居民，尤其是長者，故會為慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶安排免費病毒檢測。政府又稱，預計到8月上旬檢測數量可達每天5萬個，並同時引進其他新檢測機構。據悉，有關慈正邨的病毒檢測，政府會委託私營機構進行。

東網記者今（27日）到訪慈正邨，不少居民批評政府防疫工作安排緩慢，直至黃大仙區成重災區才姍姍來遲地為慈正邨全邨進行檢疫，目前只能靠自己自律，做好防疫工作。王先生指自己居住在全邨唯一一棟未有確診病例的正旭樓。他批評政府現時才決定為全邨做檢測，實在太遲，應該一早就進行全邨檢疫，而非等到近乎全邨都出現確診個案才做。他又指會自覺做好防疫工作，並着家中長者減少外出。

住在正泰樓的陳女士指，居住的大廈出現多宗確診個案，但政府遲遲未肯安排全邨檢疫，只能自己做好防疫工作，並自律地每天量度體溫。另外，由於她工作的酒樓早在兩星期前已為員工安排檢疫，而自己當時並沒有染疫，所以感到較安心。

不願上鏡的何先生指自己住正怡樓，該幢大廈目前有5名確診患者，但自己一直未獲派發樽進行病毒檢測。他又指已留家十幾天，今天因為要覆診才出街。他稱慈正邨疫情嚴峻，政府不夠人手安排居民進行檢測，無可奈何下自己惟有盡量不出街，希望能夠盡快做檢測，令自己安心。

慈正邨內有10座公屋，截至昨日(26日)，其中9座都曾出現確診個案，當中正康樓出現最多確診個案。慈正邨居住人數眾多，截至3月底，錄得共有8,000戶及約22,000居民。