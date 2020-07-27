黃之鋒否認主張民主自決　質疑選舉主任羅織罪名

多名立法會參選人陸續收到選舉主任發出的質詢信件，當中包括參加立法會九龍東地區直選的前香港眾志秘書長黃之鋒。黃於今早(27日)11時多在社交媒體發貼，指已就質詢作出28點詳盡書面回覆，又表示留意到選舉主任先入為主地指控他借助外國力量，刻意忽略眾志半年前已改動宗旨不再主張自決，認為似要為他羅織違反《港區國安法》的罪名，多於核實其參選資格。

事緣多名立法會參選人自上周六(25日)起陸續收到選舉主任的信件，向他們提出質詢，黃之鋒當日亦主動發出公開信，要求選舉主任蔡敏君在昨日(26日)12時前，就他的選舉申請是否需作進一步解釋作出回覆，而蔡則於昨日(26日)發信予黃，質詢黃有關「民主自決」、推動美方通過《香港人權及民主法案》等7條問題。

黃於今日回覆的信件中表示，不同意蔡對於他有意繼續推動「民主自決」的質疑，又指自己無意推動「民主自決」的主張，重申自己並不主張香港獨立或自決，其政治主張符合「一國兩制」方針，不牴觸《基本法》下的憲制及法律地位，和《中英聯合聲明》對香港既定的基本方針政策。

在有關推動美方通過《香港人權及民主法案》方面，黃否認現時仍有意繼續請求美方，落實對港府的相關制裁措施，以及沒有意圖請求其他外國政府推動類似法律。黃又於貼文內質疑蔡的目的，是圖謀取消其參選資格和進行思想審查，直指蔡的政治動機已相當明顯，又呼籲網民與其攻擊蔡的身材樣貌，倒不如集中批評她承擔政治任務，以及缺乏防疫意識，在7月仍到私人派對且不戴口罩唱歌。

已報名九龍東地方選區還有鄧家彪、黎榮浩、譚得志、譚文豪、李嘉達、謝偉俊及胡志偉。