全日禁堂食周三生效　坐定定飲咖啡食雪糕一律不可

新冠肺炎疫情全面失控，港府決定再收緊防疫措施，擬本周三（29日）起將「晚六朝五」的食肆禁堂食令再加辣，擴展至全日禁堂食。究竟全日禁堂食後，有哪些行為會受影響？

１）問：全日禁堂食後，在咖啡店買杯咖啡坐低飲是否犯法？

答：禁堂食令規定食肆不容許顧客在餐廳範圍內進食，無論是純粹飲杯咖啡或購買雪糕，無論是站立進食或邊行邊食，只要身處餐廳範圍內，均不能進食。

２）問：如餐廳不售賣或供應堂食，顧客可否自行攜帶食物或飲品在餐廳享用？

答：餐飲業務負責人須全日停止售賣或供應堂食的食物或飲品，並關閉進食或飲用的範圍，顧客即使自攜食物，亦不能在餐廳食用。

３）問：顧客可否在餐廳範圍內等候外賣？

答：餐廳可設外賣等候區，顧客在店內指定範圍等候外賣時，若有佩戴口罩且期間沒有進食，並不會違例。

４）問：酒店或旅館所屬客房服務而售賣或供應的食物或飲品，受禁堂食令影響嗎？

答：根據法例，酒店或旅館所屬客房服務而售賣或供應的食物或飲品，不包括禁令內。