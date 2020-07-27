港大男生否認堵路襲警　遇襲警獲保密身份

去年11月11日有人發起全港「三罷」行動，一名香港大學男生涉嫌在大埔公路元洲仔段之迴旋處用防撞杆堵路，被截停時又疑襲警。他事後被控襲警罪，和另一項在公眾地方造成阻礙的傳票控罪，他不認罪，案件今(27日)在粉嶺法院開審。

控罪指被告鄭塏臻(20歲)於去年11月11日，在大埔廣宏街襲擊警員Y，以及在大埔公路元洲仔段之迴旋處，用3支防撞杆佔據一行車路，對人和車造成不便和危險。

由於警員Y聲稱事發後屢遭電話滋擾，令他擔心有人會對他和家人不利，故控方早前為他申請身份保密令，遭辯方反對。裁判官今批准控方申請，對於辯方指有關滋擾不算嚴重，若Y感困擾可向醫生或警方求助，裁判官指有關說法缺同理心，又認為Y若受新一波滋擾而影響作供表現，將對控方不公。

控方首先傳召警員沈德華（譯音）作供。沈供稱，他當日早上6時許駕車到大埔接Y上班，當他駛到案發迴旋處，見到兩名身穿黑色衣物、戴上口罩的男女將3條各約4呎長的條狀物扔向馬路，他的車亦險被擲中。

之後沈接載Y後，前往兜截該對男女，並在附近行人過路處發現兩人；沈駕車駛過兩人後掉頭接近他們，Y隨即下車表露身份，並與男子糾纏，沈見狀亦下車幫忙，最終成功制服該男子。