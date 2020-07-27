再有泛民參選人接選舉主任提問　包括否決所有政府議案

9月立法會選舉提名期將於周五(31日)結束，再有多名民主派參選人陸續接獲選舉主任信件。其中，參選九龍西地區直選的岑子杰、參選九龍東地區直選的譚文豪、以及參選飲食界功能界別的林瑞華今日(27日)分別收到選舉主任的信件，被問及是否會否決所有政府法案、是否仍有意尋求美國落實針對香港的制裁措施等。

選舉主任向岑子杰所發的信中，提到他過往在社交網站發布的貼文，其中指他有份簽署民主派區議員就《港區國安法》所發出的聲明，當中指《港區國安法》會摧毀一國兩制必須立即撤回，質疑岑是否原則上反對《港區國安法》和港府履行維護國家安全的憲制責任。

選舉主任亦提到岑子杰曾發表有關立法會否決權的言論，以及參與民主派初選的事宜，質疑他參選是否有意否決所有政府和立法會提出的法案。另外又提到岑子杰早前在沙田區議會中提出反對《國歌法》的動議，質疑他是否無意真正及忠誠地接受和履行擁護《基本法》。

至於選舉主任致函譚文豪和林瑞華的信件，均要求二人回覆是否有意請求美國進行制裁，又要求解釋有關公民黨議員會否否決所有政府議案、法案和撥款的立場。其中選舉主任更提到，譚文豪曾到訪美國，與當地官員討論《香港人權及民主法案2019》的制裁門檻，關注是否有意圖請求其他外國推動類似法律。

已報名九龍西地方選區還有陳凱欣、鄭泳舜、梁美芬、何啟明、李安求、毛孟靜及張崑陽；已報名九龍東地方選區還有鄧家彪、黎榮浩、黃之鋒、譚得志、李嘉達及謝偉俊；已報名飲食界功能界別選區還有張宇人。