岑子杰遭跟蹤襲擊案　男侍應認罪候懲　

民陣召集人岑子杰於去年8月底與友人在佐敦一間餐廳遭人襲擊，其友為阻擋而手臂捱捧打，岑則在事件中未有受傷。警方事後拘捕2名涉案本地男子，控以他們串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、未獲授權而取用運輸工具等6罪。涉案其中一名男侍應認罪，另一名16歲男子則不認罪，案件今（27日）在區院開審。

兩名被告分別是16歲無業姓何被告，以及29歲男侍應羅建華。羅承認串謀意圖而傷人、未獲授權而取用運輸工具及沒有第三保罪，法庭押後至至周三（29日）才處理案情。何則只承認無牌駕駛及及沒有第三保罪，但否認該項串謀意圖而傷人及未獲授權而取用運輸工具罪。

據控辯雙方同意事實指，兩名被告及另外兩名男子在去年8月29日早上於屯門匯合，由羅駕車戴到佐敦。而岑子杰與數名友人當日出席在佐敦的公眾集會後，步行往德興街一餐廳用膳。而何當時尾隨岑等人至餐廳，當岑等人進入餐廳後，他則在餐廳外觀察，其後透過訊息把岑的位置通知羅。

期間有女途人見何在餐廳店徘徊及形迹可疑，遂觀察他並以手機拍下他的照片，其後見他朝佐敦道方向離去。女途人之後進入餐廳，並向岑等出示手機相片。

不久，有兩名蒙面男子手持棒球棍及牛肉刀衝進餐廳並衝向岑施襲，而岑的友人羅國偉則伸手擋格，被捧球棍打中三下。

蒙面男其後離去，並跑到佐敦登上由何駕駛的汽車，何隨即駕車至屯門。到達屯門後他並把車牌更換，他被捕後稱「我淨係負責揸車」。

而控方則指稱何曾在錄影會面中，表示羅向他展示「乜乜杰」的相片，及要他在佐敦下車去找「乜乜杰」，並因此收取了羅3000港元的報酬。

岑子杰及其友人羅國偉先後作供，表示在用膳途中，有一名女士走過來提醒，說餐廳外疑似有人在監視他們，着他們小心。不久，便有兩名蒙面男子手持棒球棍後出現，其中一人以棍打向枱面，羅走前以手擋格遭打中。

從餐廳閉路電視片段可見，當日手持武器的兩名男子進入餐廳後，其他顧客即時爭相走避離開餐廳，而持棍男以棍打向枱面後，再揮向羅的手臂，但很快他們便離去。