藏伸縮棍鋼珠丫叉判囚8月　兩男不服提上訴

26歲銷售顧問及24歲文員，於去年7月27日元朗集會當天，在元朗朗樂路分別管有伸縮警棍雷射筆，以及丫叉鋼珠，他們承認在公眾地方管有攻擊性武器罪各被判監禁8個月，惟不服判刑過重提出上訴。高院今早(27日)開庭處理，聽取陳詞後決定押後至8月6日作裁決，二人暫時須繼續服刑。

中一名上訴人翁偉成(26歲)的律師指，翁被搜到藏有一支伸縮警棍且他沒有使用過，但原審裁判官採納的判刑起點，竟與一宗管有多於一支伸縮警棍且有有拿出來使用的案件相同。律師又指雖然翁當時確預期會使用該些武器，但當時正值721事件後一周，他只打算用作防衞。律師認為本案的量刑起點應為監禁6至9個月。

另一上訴人、即朱梓雲(24歲)的律師則指，朱有良好品格沒有案底，且不時捐款，即使案發後失業仍未有停止。但原審裁判官對其有關陳詞卻「置若罔聞」，完全沒有在判刑中反映。律師認為原審應考慮此方面求情因素並酌情減刑，加上本案的嚴重程度較低，故應以監禁少於8個月作量刑起點。

惟律政司認為，原審在判刑時的考慮並無犯錯，即被告有使良好品格，法庭亦不一定要行使酌情權給予減刑。而且朱梓雲被搜出丫叉及鋼珠，可造成嚴重傷害，後果可以非常嚴重；而翁則承認有打算使用伸縮警棍，故判刑並非明顯過重。