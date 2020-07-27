機構推額外學習及情緒支援　3500名基層學生受惠

為免新冠病毒在學校傳播，早前教育局宣布全港學校提早放暑假。聖雅各福群會獲得恒生銀行的支持，推出「友伴童恒」計劃，向7間社福機構及涉及14間小學的基層學童及家庭提供網上學習資源、託管服務及情緒心理支援等。計劃在今年6月已開展，並將延長至12月，預計可惠及超過3500名基層學生及家庭。

聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，該機構在復課首兩周，即6月8日至19日進行「高小學童復課壓力」問卷調查，發現受訪的2021名高小學生中，有73%人面對不同程度的學習壓力，因此期望透過學習及情勢支援，紓緩他們的學習壓力。

聖雅各福群會獲得恒生銀行1000萬港元資助，以推行有關計劃。計劃的服務範圍包括超過42000小時的功課輔導時數、託管服務、情緒心理支援及處理學生功課問題的網上學習系統，另外亦有增聘350名年青人作為導師，為青年提供工作機會及職場經驗分享。

該機構高級服務經理陳艷雯指，本港雙職家庭眾多，部分基層家長難以同時兼顧工作及家庭所需，照顧孩子上遇上困難，因此計劃提供緊急日託等相關服務，減輕基層家庭的負擔及照顧壓力，亦可協助學生在暑假期間的學習需要，為開學做準備。