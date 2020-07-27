沙田超市貨源充足未見搶米糧　街坊：叫外賣多過堂食

新冠肺炎疫情持續，港府今日(27日)宣布周三(29日)凌晨零時起，所有食肆全日禁止堂食至8月4日。東網記者下午3時到位於沙田的超級市場視察，未見有食物搶購潮，貨架上仍有大量米、即食麵及罐頭食品。有市民表示平時只需預備晚餐，早午兩餐都可以選擇叫外賣，新措施影響不大。

街坊謝女士稱，得悉會有禁堂食令，但無刻意買多些食物，她指，家中有兩名成員在家工作，平日只會煮晚餐，早午餐都會買外賣。她認為「生死有命，富貴由天」，市民應樂觀應對疫情。家庭主婦歐太買了兩包米，但稱「平時都係咁買」，今日只為幫家人增購米糧。她稱因平日只煮晚餐，所以不用增加儲備，又指外賣已可應付需求。亦有市民稱，自疫情開始已盡量避免堂食，故影響不大，「平日都係叫外賣多」。

記者又到鯉魚門市場巡視，有不少檔主都稱新措施若落實，對生意必然造成衝擊，呼籲政府發放補貼，支援各行各業。賣糧酒及雞蛋的李小姐指，街市租金昂貴，每月租金連同成本要8萬港元，相信新措施下對街市生意會造成非常大影響，慨嘆生意難做。她認爲政府應給予零售業及街市補助，助市民渡過難關。

對於有意見認為街市應控制人流，從事豆品生意的唐女士認為，若相關措施落實，一定會對生意造成損失，認爲政府不應該一刀切，或可利用其他渠道控制疫情，包括要求每位市民進入街市前量體溫等。市民梁先生指現時會一次過買齊需要的菜，他坦言新措施若落實會造成不便，但為抗疫都沒辦法。