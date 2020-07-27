網民熱話：滑板車唔識轉彎？　短裙大媽撞柱雙腿朝天

電動滑板車的行駛速度不能小覷，一旦發生意外隨時可引發嚴重後果。繼早前有電單車警員在行人路追截使用電動滑板車男子後，近日再有車Cam拍到一名身穿短裙的大媽駕駛電動滑板車在行人路風馳之際，卻在一個彎位頭撼路牌，大媽慘被撞至「撻落地」。不過其遭遇卻得不到網民同情，更被嘲笑「發雞盲冇意識轉彎」。

片段在Facebook專頁「HongKong CarCam」上載，現場是屯門康寶路，欣田邨對出位置。片段開始，該名大媽在行人路以滑板車代步，畫面所見，滑板車速度頗高，亦未見大媽以腳驅動，不排除該架屬電動版滑板車。不過在滑行至一個彎位時，大媽卻「零反應」未有轉彎動作，反而繼續向前衝，結果直撼路牌柱。在衝力下，大媽撞至撻低，雙腿朝天，雖然能自行爬起，但就不斷檢視腳部傷勢。

網民看過片段後，卻不同情大媽遭遇，「呢個女人完全冇方向感，完全沒有留意道路情況 ，就算佢係踏單車，一樣會撞埋去」。有人則認為政府禁止使用電動滑板車亦有道理，「就係因為有好多呢啲咁嘅人，所以政府禁」、「如果撞到老人家或者小朋友就大鑊！」

網民有話

Andy Kwan：射龍門撞柱

Kwok Keung Cheung：制動呢？制動呢？Boom...

Wai Wai：條女話點解穿越唔到？

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