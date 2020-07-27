48歲男警昨染疫　屯門警署及醫崗需消毒

昨日(26日)初步確診的屯門分區男警員，目前在仁濟醫院接受觀察及治療。警方今(27日)在Facebook專頁表示，屯門警區昨晚已在屯門警署及屯門醫院警崗加強消毒工作，以確保同事及市民的健康，強調警方必定繼續緊守崗位，全力支援政府多方面防疫工作。

據悉，該名48歲男警員上周五(24日)感到不適，到醫院求醫並作初步測試，昨日證實為初步確診，是警隊過去5日第3宗現職警員染疫個案。他駐守巡邏小隊，亦有協助負責駕駛警車的工作，與之前確診的新界南交通部男警員，同樣居住葵涌葵馥苑紀律部隊宿舍，但不同座數，過去14日沒有外遊紀錄，最後一日上班日為上周五，工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩。

警方指，屯門警區管理層作出即時反應，包括安排同事及家人配合衞生署檢測及隔離措施，找出有關緊密接觸同事，安排他們盡快檢測及批出休假，以等候結果，並已安排總區同事支援屯門警區前線人員，亦已重新檢視屯門醫院警崗位置，考慮使用警車在醫院外暫代崗位，以減低感染風險。

警隊自今年2月21日至今，已有7名現職警員感染新冠肺炎；另外，一名已被停職的警員於本月15日確診，他因涉嫌藏毒被控，停職期間，每日曾到青山警署報到。