涉散播謠言煽動圍新屋嶺　「金正恩」不認罪

自稱「金正恩」的男網民涉嫌於去年在網上多次散播流言，聲稱警方於新屋嶺扣留中心強姦女示威者，遂以拯救示威者為由，在網上呼籲他人包圍新屋嶺。涉案男子否認一項煽惑參與非法集結罪，案件今(28日）西九龍法院開審。控辯雙方的同意事實指，被告於社交平台上多次貼文，傳達新屋嶺內有女示威者遭性侵、強姦等事情發生。

被告潘榕偉(36歲)，報稱地盤工，控罪指他於去年9月19日至21日期間，在香港煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。

控辯同意事實指，被告於社交平台Facebook上4次發放訊息，指警方向拘留在新屋嶺的女示威者注射鎮靜劑，再施以強姦、輪姦，待她們不堪受虐而自殺後，將其偽裝成跳樓自殺，有男示威者則被迫觀看女士受虐，再被活活打死。及後被告再貼文指「今天又多4宗所謂沒有疑點的自殺個案」，並揚言「全民包圍新屋嶺，救出義士才是重中之重。」

控方傳召偵緝警長黃名浩（譯音）作供指，他負責網上巡查，並於被告有份參與的Facebook群組中，發現及記錄涉案的貼文和留言，他亦留意到該群組中的成員帳戶多達5萬個。

另外，在審訊期間，有律政司初級主控官因未有戴好口罩，被裁判官斥責:「係犯法㗎！法例寫得好清楚，律政司無理由唔知嘛？」