政府把關不力疫情再起　業界促推第三輪抗疫基金

第三波新冠肺炎疫情於本港持續爆發，政府將實施全日禁堂食，進一步收緊食肆的營運限制。惟有餐廳負責人表示，早前申請防疫抗疫基金的資助計劃後未獲資助，認為計劃有漏洞。業界代表批評政府防疫措施實施太慢，並要求政府就第三波疫情，推出第三輪抗疫基金。

香港中小企食店聯盟表示，今時今日疫情爆發全因政府把關不力，但卻要業界埋單，坦言實施全日禁止堂食後，預料70%本地餐廳會因此結業。一所位於屯門的中餐廳負責人林先生指出，曾申請基金中的餐飲處所資助計劃，惟資助會向餐廳持牌人支付，沒有向負責人發放資金，導致「未收到一分一毫」。他曾向食環署及報警救助，惟兩部門都不受理，對此非常徬徨無助。

健身及搏擊界業者柯先生表示，第二輪防疫基金雖有涵蓋健身中心，但並沒有按規模發放，一刀切向業界發放10萬港元資助，導致「交租都唔夠」，至今仍有不少健身中心尚未收到資助。

舞蹈界業者蕭先生則表示，除了舞室關閉，不少表演例如演唱會亦都取消，導致大半年停工零收入。他直言，政府應立即封關，否則如何禁止本地行業都無用。兩人亦批評處理抗疫基金的部門，無就申請資料有否缺漏聯絡他們，形容「踢一腳郁一下」，希望政府檢討處理效率。