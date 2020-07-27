鄧達智染疫60小時仍未送院　配偶工人須入駿洋邨隔離

香港時裝設計師鄧達智於上周五(24日)初步確診新冠肺炎，至今等了60小時仍未送院，現時在家中自我隔離中，不過其任職醫生的伴侶陳梓欣(Clement)雖然深喉唾液檢測呈陰性，沒有確診，但因與鄧達智是緊密接觸者關係，昨日(26日)收到衞生署通知，於今日(27日)要入住駿洋邨檢疫中心接受隔離，預計至8月2日為止。

Clement接受訪問時無奈稱不用在駿洋邨住足14日，因為與鄧最後一日接觸開始計起，已經過了7日，他雖然認為這樣的安排比較無謂，但因是法例規定便要遵守。他又表示，檢疫中心雖然沒有冷氣但仍有風扇，他又帶了鄧達智的著作前往，可以慢慢仔細閱讀。

Clement其後再拍片交代在駿洋邨檢疫中心內的情況，稱在中心內自己定期度體溫，不正常就告知檢疫人員，又呼籲抗疫時期大家要保養好身體，睡得好，有足夠睡眠，吸收不同營養的食物，而自己也帶了果仁、生果等，另外也帶了書本閱讀，表示現時一切無恙，感謝大家關心。

至於鄧達智則在電話中包怨，稱因為收到很多人電話，而工人亦要在下午入住駿洋邨。被問及牽連到這麼多人會否有歉意時，鄧就稱無感到抱歉，因為很難說是誰傳染誰，自己與其他人一同接受檢查，只不過中的是自己，其他人則幸免。他亦承認因「被困」家中而感到不開心，不可以過正常生活，又稱外出時一定戴口罩，只是上鏡才不戴。至於連工人都要被送往駿洋邨隔離，食物方面如何解決，他指在元朗有親人，他們每天都會送食物給自己。

提及到殿堂級歌手徐小鳳因早前與鄧達智食飯，令對方不斷收到慰問電話，最後更不再接電話一事，鄧表示他不可以和小鳳姐道歉，因為還未知誰傳染誰，致歉也是為疫情感到抱歉，而不是對某人感到抱歉。