長者寬敞戶免租調遷計劃　半年僅13戶願意遷出

香港房屋供應緊張，房屋委員會去年12月推出「長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃」，鼓勵長者寬敞戶由大屋搬細屋，並可享全免租金，以騰出更多大單位予有需要家庭。根據房委會資料顯示，計劃推出半年，共批准約270宗申請，並向約90戶發出「配房通知書」，當中僅13戶最終願意調遷，約60戶拒絕接受所編配單位，即約僅15%住戶最終願意調遷，調遷率偏低。有房委會委員指，長者本身沒有迫切需要調遷，認爲房委會可進行調查了解住戶拒絕編配原因，增加住戶調遷意欲；另有房委會委員認爲計劃宣傳不足，部分住戶未必清楚計劃細節。

房委會去年推出計劃，所有家庭成員均年屆70歲或以上的長者寬敞戶，可申請計劃調遷至面積較小的公屋單位，並可享全免租金。房委會每年會預留300個公屋單位以先到先得方式編配，並向申請住戶提供搬遷津貼，以及提供最多3次的房屋編配。

根據房委會數據，計劃已批准約270宗申請個案，當中房屋署共向約90戶發出「配房通知書」，有13宗個案已調遷至面積合適單位，並享有全免租金，約60戶拒絕接受所編配單位，其餘個案正等候編配。

房委會委員招國偉表示，長者一般沒有迫切性搬屋，他們大多用儲蓄或子女幫忙繳交租金，故租金全免未必具强烈吸引力。他指計劃反應住戶申請意向高，但接受比例低，認爲房委會可進行調查了解住戶拒絕編配原因。

房委會委員柯創盛表示調遷結果差強人意，但屬預期之內。他認爲計劃出發點是好，但房委會宣傳工作欠缺，部分合資格住戶未必清楚有關計劃。他續指，長者習慣居住在大單位，突然要搬至細單位未必能夠適應，而且目前計劃優先處理同區同邨的調遷，部分長者或想搬近子女居所，甚至打算搬離自己區卻未能受惠，令到住戶搬遷的意欲大減。