新措施下除口罩吸煙可罰$5000 煙民：至隱蔽地方吸食

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府再次收緊防疫措施，食衞局常任秘書長(衞生)陳松青公布，周三(29日)起所有公眾地方都要強制佩戴口罩，吸煙、做運動，包括跑步及行山等，則不獲豁免。

陳續指，未滿2歲的兒童及有合理辯解，例如飲食、服藥、因身體或精神上有疾病而未能戴口罩，則可獲豁免。罰則方面，會維持禁聚令定額罰款2000港元至最高罰款5000港元。

對於新措施下戶外吸煙會被檢控，本身有吸煙習慣的傅先生稱，自己有吸煙習慣但煙癮小，本港有很多「煙民」，現時有很多地方包括室內已成禁煙區，擔心新措施實施後，煙民煙癮發作會轉到後巷、後樓梯等隱蔽地方吸食，無人執法下「最多只係換個地方(吸煙)」。

他又預計措施實行後會有很多煙民如常在戶外食煙，形容情況有如「違例泊車」，並承認新措施有阻嚇性，煙民或會因不便而減少吸食，但不會因此而戒煙。

至於從事水電行業的黃先生認為新措施應該體諒，他指自己會每日食一包煙，措施實施後會「匿埋食煙」，不會因此而戒煙。