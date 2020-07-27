廣東省收緊本港跨境貨車司機入境　疫廈司機14天內不獲豁免

本地貨車司機的居所，若過往14天內出現確診個案，其豁免入境隔離的資格會被暫時取消。

因應新冠肺炎疫情大爆發，運輸署今日（27日）公布，粵港兩地政府在應對疫情聯防聯控的機制上採取措施，若跨境貨車司機在香港所居樓宇過往14天內曾有確診新冠肺炎個案，其豁免入境隔離的資格會被暫時取消，直至有關樓宇的最後一個確診個案公布後14天為止。

運輸署亦與跨境貨車業界保持溝通，促業界配合及遵守相關安排。除了調整取消豁免入境隔離的資格外，內地口岸單位亦不會為有關司機進行核酸檢測採樣。直至該司機等待至其豁免入境隔離的資格恢復後（即第15天或以後），才可到口岸進行核酸檢測採樣，而檢測結果須呈陰性並上傳到相關防疫健康信息碼程式及完成其他檢疫程序後，才可入境。

若司機屬於確診新冠肺炎人士，按照內地要求，該公司的其他跨境貨車司機由有關司機確診日期起計14天內，均不應駕駛跨境貨車進入內地。倘若恢復駕駛前，亦需再次接受核酸檢測，並取得陰性結果。

該署指，其他司機與確診者有過接觸的話，不應在確診日期起計14天內，駕駛跨境貨車進入粵境；恢復駕駛前亦需再次接受核酸檢測，並取得陰性結果，呼籲跨境貨車業界留意兩地政府發放的相關最新公布，並遵守相關規定。