入口商再次非法進口電子廢物被定罪　罰款6萬元

入口商「盈信電訊有限公司」因再次從英國非法進口有害電子廢物，今日（27日）在東區裁判法院被裁定違反《廢物處置條例》，被判處罰款6萬港元。該公司亦曾於去年11月因干犯同樣罪行，被法庭定罪。環境保護署表示會繼續嚴厲打擊非法進出口有害廢物的活動，避免本港成為非法進出口廢物的集散地。

今年1月，環境保護署執法人員於香港國際機場再次抽查該入口商報稱為電訊設備的空運貨物，成功截獲一批非法進口有害電子廢物，包括約2400件廢手提電話顯示屏及約170公斤廢電池。環保署即時將截獲的廢物全數退回來源地，及通知當地執法機構跟進，並按《廢物處置條例》檢控犯案入口商。

環保署發言人強調，廢手提電話顯示屏和廢電池屬有害電子廢物，含多種重金屬和其他有毒化學物質，受《廢物處置法例》規管，如不當處置會危害環境及公眾健康。根據相關條例除非事先領有有效許可證，任何人士進口或出口有害廢物，均屬違法。初犯者最高可被判處罰款20萬港元及監禁6個月，再犯者更可被判處罰款50萬港元及監禁兩年。