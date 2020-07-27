性罪行犯突撤減刑上訴　上訴庭反認為判刑過輕

上訴庭今日在一宗性侵案的上訴判詞中，釐清認罪減刑相關的法律原則。

推銷員因強姦罪被判監6年，甫出獄不足4個月便重犯，向18歲援交女訛稱自己是警察「外判調查員」，威脅她答應性交。他去年於高院原訟庭承認以威嚇手段促致非法性交罪，被判監5年2個月。他本來不服判刑過重申請減刑，但臨時放棄上訴，上訴庭今（27日）頒判詞解釋，反認為判刑過輕，並藉本案釐清與認罪減刑相關的法律原則。

上訴庭形容，本案上訴人林介文（34歲）向年紀比他小許多的受害人佔便宜並施以操控，原審法官以6年監禁作量刑起點，其實完全不能反映案情的嚴重性，應該以7年開始計算。

而且上訴人有強姦前科，在出獄不久便再犯案，而且臨床心理學家報告指他重犯機會高，量刑起點因此應進一步增至8年。以此計算，就算他因認罪獲減刑1/3，刑期亦較他現時的刑期高。上訴庭並指，被告是在庭上知道法庭的看法後，才決定撤銷減刑申請。

上訴庭又指，上訴人原本被控強姦罪，其代表律師在案件開審前曾3度建議控方接納他承認較輕微的交替控罪均不成功，結果上訴人在原定開審當天認罪。縱使如此，上訴庭認為以上訴人認罪的時機，只應得到1/4的判刑折扣，故本案適當的刑期其實應為6年。