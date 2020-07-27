機場保安及天仁茗茶均有員工家屬染疫　茶店停業至下月10日

新冠肺炎失控，機場管理局今（27日）表示，香港國際機場有2名員工的家屬確診，分別涉及1名機場保安，以及台灣茶店「天仁茗茶」的職員，已安排深層清潔及消毒有關範圍。天仁茗茶機場分店將暫停營業至下月10日。

機管局表示，1名機場保安的家人染疫，涉事保安已暫時停工等候檢測，其最後上班日期為前日（25日），機場保安有限公司已安排曾與他在同樣更次當值的職員接受病毒測試。該局亦已安排深層清潔及消毒其工作範圍，包括興建中的新旅客捷運系統車廠，以及一號客運大樓7樓的職員通道。

另外，天仁茗茶機場分店亦有職員家屬確診，該職員則無染疫，他的最後上班日期是本月18日。為安全起見，相關店舖已進行消毒並停業，其他員工亦已被安排進行檢測。機管局亦會深層清潔及消毒該分店附近範圍。

機管局表示，為確保機場員工及旅客的公共衞生安全，一直有提供嚴格指引予機場服務商及外判公司，包括進入機場客運大樓人士須通過體溫檢測及佩戴口罩，加強清潔及消毒，及於客運大樓多處提供消毒搓手液，並設消毒通道供前線職員使用。