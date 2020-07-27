觀塘巧明街地盤2工人染疫　新地指工友已接受病毒檢測

觀塘巧明街有地盤本月先後爆出2名工人確診，令大批與患者共事的工友人心惶惶，可謂「返工都驚餐飽」。涉事地盤發展商新鴻基地產（新地）指出，地盤已即時暫停相關工程，已要求分判商為與患者共事的工友進行病毒檢測及安排家居隔離，而與首宗確診患者共事工友的檢測結果顯示並無染疫，至於與第2宗患者共事的工友，仍待病毒檢測結果。

上述地盤位於觀塘巧明街98號前巴士車廠項目，屋宇署早前批准於該地興建2座高層商業樓宇，地盤現已施工。有涉事地盤工人直言在高溫下戴口罩工作，汗水很快便把口罩弄濕，相當辛苦。而地盤方面得知有工友染疫，已持續向工友公布相關情況，又在閘口處設置體溫攝象機，為工人量度體溫，不過一眾工友仍擔心疫情，每日上班亦提心吊膽。

新地表示，分別於本月15日及昨日(26日)得悉觀塘巧明街98號地盤，有2位工友先後確診新冠肺炎，而該2名工友從屬於個別工程項目的分判承辦商，在工作上並無接觸。有見及此，地盤即時暫停相關工程，並撤離該承辦商的所有員工。對於與患者共事的工友，新地要求分判商必須安排他們進行家居隔離，並進行病毒測試，直至檢測結果為陰性才可復工。

新地續指，已對確診者工作地方進行徹底消毒，同時撤離所有負責監管相關工程的新地員工，並提供酒店讓員工免費入住，直至檢測結果確定為陰性為止。