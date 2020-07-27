高銀旗下公司傳欠債　接管人入稟要求交出資產

上市公司高銀金融旗下賜譽有限公司，早前傳出已遭債權人委任的接管人及管理人接管。接管人於上周五（24日）入稟高院，要求法庭下令3名高銀金融高層人員把賜譽的帳目和資產交予接管人，並要知會第三者接管人已獲委任成為賜譽的新董事和秘書，他們也不能再自稱賜譽的董事或代表。

本訴訟是由接管人以賜譽有限公司（下稱原告）的名義提出，3名被告依次為倫巧潣、鄧宇豪、王建鳴。

資料顯示，賜譽為高銀金融間接全資附屬公司，並且是九龍灣高銀金融國際中心的發展商。另一方面，倫是高銀金融的公司秘書、鄧在該集團附屬公司出任董事、王則是該集團物業發展總監，3人是賜譽的原董事。

入稟狀指稱，原告已被委任接管人及管理人。原告要求法庭頒布強制令，強制3名被告將原告所有的資產，當中包括帳目、印鑑、股票等，交予接管人Cosimo Borrelli的地址保管。被告並要准許Cosimo Borrelli及另外2名新獲委任的董事進入原告在高銀金融國際中心25樓的辦公室及原告其他辦公地方。

此外，原告要求法庭強制被告通知原告的核數師、銀行、高銀金融國際中心的物業管理公司和租戶等，原告已委任新董事，日後通訊及指示以新董事發出的為準，被告以後不得干預。另外，被告須撤回早前遞交予公司註冊處的反對更換董事及公司秘書之申請。被告亦不得再對外自稱為原告的董事或人員。

最後，原告要求被告就他們由7月13日起，向原告扣起公司資產與阻止新董事進入辦公室，以及被告違反董事誠信責任的行為，賠償原告的損失。