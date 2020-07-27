亞博館隔離中心以避免播毒為由　強制院友使用尿片

屯門康和護老中心黃金分院多人確診，院友被分批送往檢疫中心，至今該院舍共有60多人要接受隔離檢疫，部分人被轉到亞博館的安老院舍臨時檢疫中心。有被送到亞博館檢疫的屯門康和護老中心院友指，他前日(25日)凌晨1時許被送到亞博館，場地分為A區及B區，合共約有100個床位，目前只有約3人正在此區域接受檢疫，惟床位之間無任何擋板分隔。他又透露，接受檢疫的區域沒有任何娛樂，職員亦要求檢疫人士不可下床，至今日才獲職員派發一部收音機解悶。

他又指，雖然亞博館設有殘疾人士廁所，惟職員以憂慮院友去廁所會導致病毒傳播為由，強制要求接受檢疫的院友使用尿片，他們排泄後須按下響鈴，會有約4名職員到場協助，在該名長者床位圍上擋板換片。此外，該名院友亦曾向職員查詢可否洗澡，他引述職員指14日均不會獲安排洗澡，而他入住亞博後已3日，至今天才有職員為他抹身。院友形容做法並不人道，批評職員不允許檢疫人士去廁所，又不安排他們洗澡，令衞生情況差劣。

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