人面識別探熱儀或涉個人資料　私隱專員籲以匿名方式收集

新冠肺炎疫情持續，有部分餐廳會在其入口位置安裝體溫探測儀器，以幫助監察和預防病毒傳播，但部分或具備人臉識別功能，或涉及收集個人資料。個人資料私隱專員（私隱專員）留意到有關現象，今日(27日)指，處所營運者收集資料時應先以匿名或刪除可識別資料的方式處理資料。

私隱專員黃繼兒表示，理解不同處所的營運者有合理依據收集來訪者的個人資料，以監察和控制疾病傳播，但收集的資料須遵從保障資料原則的規定。而生物辨識資料，包括人臉識辨，屬高度敏感的個人資料，私隱專員建議營運者考慮有否其他私隱侵犯程度較低的選擇，例如登記姓名及聯絡方式等。

另外，如有來訪者不幸感染新冠肺炎，處所營運者可在不透露感染者的個人身份資訊下通知其他來訪者及物業管理處，例如發出告示說明有來訪者受感染，但需注意披露受感染來訪者的名字及其個人資料，或會被視為不必要。而所收集到的資料，處所營運者亦應在合理的時間後永久銷毀。