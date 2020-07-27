周三起出門做運動須戴口罩　市民：大熱天時很難呼吸

政府今(27日)宣布周三(29日)起所有公眾地方都要強制佩戴口罩，市民出門做運動強身健體都要戴上口罩。有市民直批政府抗疫工作表現「不合格」，又指炎夏戴口罩做運動容易呼吸不暢，考慮索性留家「閉關」。

東網記者今日傍晚時分到觀塘海濱，見到不少到場散步的市民大多戴上口罩，惟正在跑步的市民則無戴口罩。市民何先生表示，過往出門做運動時難以全程戴上口罩，「咁熱天氣下，會辛苦同唔舒服」，他直言新措施實施後會依從，不過若感覺太辛苦都會暫停出門運動。何形容政府抗疫工作未如理想，例如容許大批豁免人士抵港，惹播毒疑雲。

呂女士認為，政府新措施會影響做運動的市民，之前試過戴口罩跑步但感到相當難受，因此稍後將改為慢跑，或減少出門運動。蔡先生指出，如今疫情嚴峻，雖然戴口罩做運動，「容易抖唔到氣」，但認為港人面對多種限制措施理應「就一就」。

另一市民李小姐則認為，新措施效果與「禁足令」分別不大，又指將會選擇留家做運動，「戴口罩根本跑唔到！」