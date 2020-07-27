漁護署新界南動物管理中心　明起將用作動物檢疫設施

第三波新冠肺炎疫情來勢洶洶，確診人數急升，連寵物檢疫需求亦大增。漁護署今(27日)表示，鑑於近日確診或其緊密接觸者數目上升，需將其寵物交予政府檢疫和獸醫學監察的數目大幅增加，該署需要騰出更多空間應付需要，故由明日(28日)起，啟動新界南動物管理中心作為另一個與新冠肺炎有關的動物檢疫設施。原本在該中心內的所有動物已被轉送到其他動物管理中心繼續處理，並會暫停接收所有其他動物直至另行通知。

至於港珠澳大橋口岸動物居留所，則只會用於對新冠病毒檢測呈陽性的動物作檢疫和獸醫學監察用途。

漁護署發言人提醒養寵物人士，須保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生；身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。發言人續指，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色。飼主應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。