藍田門診樣本包中或有不同條碼　醫管局籲市民須核對無誤

醫管局提醒須小心核對樣本瓶及個人資料表格上的條碼（圖中紅圈），以確保檢測的準確性。

醫管局今日(27日)開始在22間普通科門診診所試行派發深喉唾液樣本包，該局晚上發新聞稿指，檢視今日的運作流程時發現，今早在藍田普通科門診診所派發的樣本包中，部分貼於樣本瓶的條碼，有可能跟樣本包內個人資料表格的條碼不相同。

醫管局指每個樣本包內包含的樣本瓶及個人資料表格均附有獨特而配合的條碼，以確保收集的樣本與市民的身份脗合。該局呼籲所有今日從藍田普通科門診診所取得樣本包的人士，在採集深喉唾液樣本前，先小心核對樣本瓶的瓶身及個人資料表格的條碼是否相同，若有關條碼上的號碼出現差異，須停止採集深喉唾液樣本，並攜同樣本包返回藍田普通科門診診所，診所職員會作出合適安排，病人毋須排隊領取樣本包。

另外，發言人亦提醒所有今日曾在藍田普通科門診診所取得樣本包的人士，請將樣本瓶交回該診所，以方便職員核對及確保檢測結果準確，亦須避免與其他人包括同住家人的樣本瓶調亂，影響檢測結果。