東方日報A1：明起限聚兩人　全天候戴罩　全日禁堂食

新冠肺炎決堤式爆發，一直以亡羊補牢方法防疫的港府終於如夢初醒，昨承認難短期內完全消除社區傳播，決定再將防疫措施加辣，明日起實施四項新安排，分別是將禁聚令的聚集人數上限由四人減至兩人；食肆全日禁堂食；強制戴口罩延伸至室外公眾地方；體育場所及游泳池納入表列處所一律要關閉，為期七天。港府防疫失敗卻要全港人「埋單」，無論是打工仔、食肆及從業員均要陪葬，有專家批評是港府高估自己防疫能力，對疫情一直判斷錯誤所致，累市民飽受切膚之痛。

在全球疫情未放緩之際，港府已主動打開邊境大門，致使豁免檢疫人士跨境播毒，過去半年的防疫成果前功盡廢。港府昨終承認本地疫情已失控，直言情況相當嚴峻，難短期內完全消除社區的隱形傳播鏈，昨公布四項加辣措施，本周三起推行，有效期直至八月四日。當中一項辣招是將禁聚令的聚集人數上限由四人收緊至兩人，除了同住者及同坐私家車可獲豁免外，任何人只要在街上聚集多於兩人即屬犯法。

第二項新措施是將原本「晚六朝五」的食肆禁堂食令，擴展至全日禁止堂食，除了獲豁免的場所，食肆任何時間都不能提供堂食，只能做外賣，商場內的美食廣場亦須禁止入座。第三項措施是將口罩令由公共交通工具及室內公眾地方，延伸至室外公眾地方，即除了身處私人場所，其餘地方均要全民戴口罩。第四項措施是將體育場所及游泳池納入表列處所，與原有的十一個表列處所同受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管，須全面關閉。

港府本月內六次收緊防疫措施，卻無法遏止疫情爆發，政務司司長張建宗昨「死撐」，指防疫策略要張弛有道，同時亦要考慮經濟環境及市民承受力，認為要取平衡不容易，因此防疫措施是適度地推行。至於會否就防疫漏洞導致本港有二十名病人染疫死亡向公眾道歉，張未有正面回應，亦一直未有承認第三波疫情爆發是否港府責任，僅稱防疫政策會因疫情變化而逐步推行，「短期的不方便可換來長期的安全」，希望市民體諒。

對於港府一直「亡羊補牢式」防疫，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，無論是政府或大眾一直低估疫情嚴重性，相反卻高估自己防疫能力，在全球疫情未緩和下提早放寬邊境措施，即使本月不斷收緊防疫安排，但仍然未到位，亦未在第一時間推出嚴厲措施撲熄病毒火頭，結果火勢愈燒愈旺。他指港府在防疫策略上判斷錯誤反致損失加劇，港人要承受切膚之痛。若今次的加辣措施仍不見效，便只餘下「禁足令」一招，受苦的仍是全港人。

他又認為政府一邊廂禁食肆堂食，但不要求私人企業安排僱員在家工作，導致措施有衝突，「打工仔返工要搭交通工具，車廂多人聚集，而且排隊買外賣又一大班人聚集，措施收到幾緊都起唔到作用。」他指已有很多工作場所爆發疫情的群組個案，認為政府可提供誘因予私人企業，例如願意安排僱員在家工作的公司可獲政府資助；若私人企業不願配合，可能要考慮強制規定僱員在家工作。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，港府在今波疫情的防疫決策不夠之前果斷，他明白政府要平衡經濟因素而未有在疫情初期推出最嚴厲措施，但這種漸進式的防疫，反過來導致疫情一發不可收拾，對經濟影響反而更大。他指目前暫未見到確診幾何級數上升，新措施是否有效要觀望至少兩周。

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