探射燈：無牌樓上吧歪風難遏　各界促一刀切停發牌

中環有無牌樓上吧曾被警方搗破，惟不到1個月已重新營業。

無牌樓上吧禁之不絕，東網揭發多間無牌樓上吧曾被警方搗破，惟不到1個月已重新營業，有酒吧派出性感女郎「拉客」，門外更有南亞兵團把風，場內逾10名客人邊飲酒邊跳舞。有關注組織指樓上吧屢涉治安及毒品等問題，建議停止發牌。

5月實施禁聚令期間，警方在中環利源西街搗破3間無牌樓上吧，拘捕42人。至6月初，東網發現有關樓上吧已重整旗鼓，樓下多名穿背心短裙的菲藉女子向路過男士拋眉弄眼，場內傳出強勁音樂聲，多人把酒狂歡，卻沒有人戴口罩。鄰近街坊不勝滋擾，投訴環境烏煙瘴氣。

酒牌局前成員兼「廿三萬監察」發言人王國興表示，現時疫情嚴峻，無牌樓上吧及水煙吧等，無視禁令及相關法例聚集人群，只會令疫情惡化，他促警方嚴正執法，甚至予以取締及進一步封閉有關場所，更認為酒牌局不應再發牌予樓上吧，因為不少樓上吧牽涉黑社會背景，影響治安，又存在毒品及消防等問題，藏污納垢。

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