探射燈：增患癌風險　水煙禍害不輸香煙

源自中東的水煙近年在港掀起一股熱潮，無論年輕一族還是中年大叔都是座上客。水煙吧為客人加入各種口味作招徠，但有醫生警告，市民若被水煙或電子煙的設計及時尚蒙騙，後果可大可小，因兩種煙的禍害不亞於傳統香煙。

吸食水煙絕非較傳統香煙健康，衞生署強調，由於吸食水煙的次數多、吸入煙霧的深度大及每次吸煙時間長，吸水煙者吸入的有毒化合物比傳統香煙吸食者更多，而吸食1小時水煙涉及的煙霧，是1根香煙的100至200倍。

「後生仔會覺得電子煙或水煙時尚，但其實兩樣都有尼古丁同有害物質， 一樣會致癌。」耳鼻喉科專科醫生林建業指，水煙的吸食時間更長，吸入有害物質的程度亦會增加，加上添加的香料成分未明，存在風險，無論吸食水煙或電子煙都會破壞整個上呼吸道系統，輕則加劇哮喘及氣管敏感等病徵，重則可引致咽喉癌及口腔癌等嚴重疾病。

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