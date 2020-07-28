網民熱話：刻薄僱主？　儲物櫃變身外僱工人房

香港住屋空間有限，不少僱主為外傭劃出休息空間而各出奇謀。近日網上流傳一個有關裝修公司的貼文，僱主打造一個幾乎密封的儲物櫃，作為外傭的工人房。網民看過後，狠批僱主不人道，「人哋幫你打工，有無當佢係人？」

網民Tang Fu Wing在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」轉載一張裝修公司的照片，照片是該公司為何文田一個單位裝修後的「製成品」。照片所見，單位空間頗為闊落，裝修簡潔，不過離奇的是大廳上設置一個黃白色儲物櫃，儲物櫃下層為儲物之用，又設有梯級，上層則是外傭休息空間，從正面看，整個儲物櫃近乎密封。

發文者在貼文中表示，「業主訂製咗櫃，上格畀姐姐做休息室」。不少網民狠批僱主「好刻薄」、「不人道」，反問僱主「入面點瞓？」，更有人形容儲物櫃如「棺材房」。亦有人勸僱主「正正經經間一間屋仔畀人好過啦」，否則索性「唔好請工人」。但有人認為，雖說是儲物櫃，但外傭「總算有自己空間」。

網民有話說

Raymond Wong：開大冷氣還可，冇冷氣死梗

Joe Hung：熱到中暑都似

Cloud Wan：不如佢自己瞓下先

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