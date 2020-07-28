專家證第三波疫情源自豁免檢疫人士　陳肇始：確診數字已見頂

香港疫情急速惡化，一直被批評「慢九拍」的港府終於知驚，昨日(27日)宣布多項防疫加辣措施。食物及衞生局局長陳肇始今早(28日)出席電台節目時，被問到第三波疫情的源頭是否豁免檢疫人士，陳稱已收緊船員及機組人員等人士的檢疫安排，並指較早時衞生防護中心都不知道源頭，現時有專家進行病毒基因排序後提出有效實證，當局會嚴肅跟進。

政府明日(29日)起推行禁聚令人數上限減至2人、食肆全日禁堂食等措施，並於未來一周起將大型病毒檢測擴展至小巴司機、街市租戶，並為慈雲山居民提供檢測。她指，有關措施要7至14日才見成效，而從確診患者的病發日期主要集中在7月中，以及病毒的繁殖率有所回落來看，相信確診數字已經見頂，期望透過今輪收緊防疫措施，可令疫情平穩，再將疫情壓下。

陳續指，明白措施會為市民帶來不便，但希望大家可以理解，一起「咬緊牙關度過」，而有關檢測工作由私營機構負責，不會影響政府整體防疫抗疫工作，公型醫療體系的檢測工作仍會優先處理確診者的密切接觸者。

她又稱，目前公務員在家工作安排與三月時差不多，已要求各部門主管再檢視服務，安排更多員工在家工作，但郵政等服務如果停止會帶來影響。