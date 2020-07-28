港區國安法︰陳智思稱遭美國銀行關帳戶　有高官同遭遇

香港落實《港區國安法》後，引來西方國家反彈，美國更通過《香港自治法案》，揚言制裁。英國《金融時報》周二（28日）報道，香港行政會議召集人陳智思指，一間美國銀行最近向他表示，正關閉其帳戶並退還存款。他拒絕透露是哪間銀行，但指香港其他官員亦遇到類似問題。

《金融時報》引述陳智思稱︰「我如今在本地銀行開戶才比較有機會成功。如果我去美國銀行，他們根本不想和一個有政治曝光的人打交道……連（英國）滙豐銀行也不想和我來往。」他指，其美國銀行戶口是在《港區國安法》7月1日生效前的短期內被關閉，又指有關情況變得更加普遍。

陳智思形容，美國通過《香港自治法案》後，導致銀行在與本港官員打交道時更加「謹慎」。他相信自己被關帳戶並非特例，表示曾就此向其他公務員查問，發現也有相同情況。陳智思稱與銀行家討論後，認為銀行需同時避免與有機會違反《港區國安法》和《香港自治法案》的客戶合作，估計香港官員和民主派社運人士均被列入名單。

《金融時報》本月10日曾引述消息報道，香港至少有兩家歐美銀行進行緊急客戶審計，以篩查出可能因《港區國安法》而面臨美國制裁的中港官員及企業，可能要終止與他們的業務關係。