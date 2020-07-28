民政署到慈正邨派檢測樣本瓶　居民轟港府亡羊才補牢

本港新冠肺炎疫情失控爆發，慈雲山慈正邨成「疫區」。政府今(28日)起為慈正邨及毗鄰公共屋邨居民，安排進行免費病毒檢測。今晨8時許，有民政事務總署人員到慈正邨正和樓及正泰樓派發檢測樣本瓶，有市民批評政府只是亡羊補牢，奈何邨內已出現大量確診個案。

居民陳先生指自己是社工，平時工作面對不少人，故十分擔心受感染，批評政府安排太慢，故自己早前已與母親自費到私家醫生進行檢測，共花2000多港元，結果呈陰性。陳稱即使早前已進行檢測，但亦有機會在後來受感染，因政府一直未為全邨檢測，容易有漏網之魚，又批評強制戴口罩令太慢，「咩都太遲，都社區爆發咗，病毒都唔知喺邊」。

另一居民嚴先生亦稱政府防疫措施「不嬲都遲」，如一開始發現有確診個案就應立刻封關，認為政府第一步就已經做慢了，令市民只能自救。他稱已在家居做足消毒工作，又買了空氣清新機，「政府做遲咗，咪迫我做快啲囉」。

市民鍾先生則指自己但少出門，出外回家會立刻洗手及沖涼。他批評政府歎慢板，「慈雲山爆左1、2星期先嚟派」，認為全邨檢測可讓居民求個安心。